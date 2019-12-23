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'de operasyonunda 4 tutuklama

'de, polis ekiplerince terör örgütü 'a yönelik düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi ve 'ta eylem yapabilecekleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü, mahkemece tutuklandı. 2 Iraklı ve 7 Suriyeli hakkında ise sınır dışı kararı verildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 23.12.2019 17:10
Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesi için ortak çalışma yaptı. Ekipler, yılbaşı öncesi ve 31 Aralık'ta eylem gerçekleştirilebileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Kent merkezinde önceden belirlenen adreslere, 18 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Baskınlarda 2'si Irak, 11'i Suriye uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Suriyelilerden birinin, örgütte sözde 'emir', birinin de sözde 'kadı' olarak faaliyet gösterdiği kaydedildi. Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden H.N., A.J.A.H., M.T. ve A.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 Iraklı ve 7 Suriyeli hakkında ise sınır dışı kararı verildi.

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Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
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