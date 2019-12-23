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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

Akdeniz'den dönen Rus savaş gemisi, geçerek 'e açıldı. Geminin geçişine botu eşlik etti.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 23.12.2019 17:07

Akdeniz'den dönen Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazından geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik etti.
Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' Akdeniz'den ve Marmara Denizi'nden gelerek saat 15.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu eşlik etti.
Rus Donanması'nın en modern gemileri arasından olan "Admiral Makarov" yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz'e açıldı.

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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı
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