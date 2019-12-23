Rüşvete kumpasa, ranta susan adam oyunu

BUGÜN NELER OLDU

CHP'de, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un adının karıştığı asansör rantı skandalının ardından, bu kez partinin eski milletvekili Sinan Aygün'le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın arasındaki 25 milyon liralık rüşvet skandalı patlak verdi. Her iki skandaldan da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberinin olduğu ortaya çıkmıştı. Kamuoyu, Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama beklerken o ucu ranta ve yolsuzluğa dayanan konularda kulağının üzerine yatmayı tercih etti. Neredeyse bütün parti içi krizlerde üç maymunu oynayan Kılıçdaroğlu asansör rantı skandalında Makine Mühendisleri Odası yetkililerinin kendisine şikayette bulunmasına rağmen işlem yapmadı. Rüşvet skandalında da Aygün, CHP liderine konu hakkında bilgi verdiğini belirterek "Hiçbir şey yapmadı" demişti. Kılıçdaroğlu, 2016'da patlak veren Atatürk posteri krizinde de benzer tavır izlemiş, uzun süre kamuoyunda konuşulan krizle ilgili duruma müdahale etmemek ve partiyi yönetememekle eleştirilmişti. CHP MYK, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanarak, Ankara'da yaşanan rüşvet skandalını değerlendirecek. Bu arada "CHP FETÖ'ye teslim oldu" dediği için partiden ihraç edilen eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş gibi Aygün için de disiplin sopasının çıkartılacağı yönündeki bilgiler dün resmiyet kazandı. CHP Genel Merkezi'nin talimatı üzerine, Ankara il yönetimi, parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması başlattı. Aygün'ün kız kardeşi, CHP Çankaya ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Sibel Aygün hakkında da kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açılmasına karar verildi.Öte yandan CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak dün katıldığı TV programında, Aygün ve Yavaş arasında karşılıklı suçlamalarla tırmanan rüşvet skandalına ilişkin sorulara kaçamak yanıtlar verdi. Skandala ilişkin net açıklamalar yapmak yerine yine iktidarı suçladı. Öztrak'ın "Şunu artık kavramamız lazım. Gerek Ankara'da, gerek İstanbul'da gerekse diğer büyükşehirlerde artık yeni şerifler var" ifadesi de dikkat çekti.CHP eski milletvekili Sinan Aygün, rüşvet isteme anına ilişkin görüntüleri bugün basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak. Aygün, elindeki rüşvet belgelerini de bugün savcılığa teslim edecek.