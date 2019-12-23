Şehidin annesinden oğluna acı veda

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Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı, Güney beldesindeki babaevine getirilerek helallik alındı. Oğlu ile tabutu başında fotoğraf çektirerek vedalaşan anne Gülizar Tunç, "Allah şefaatinden bizleri mahrum etmesin. Nur içinde yat oğlum" diyerek evladının fotoğrafını öptü. Baba Recep ve ağabey Yusuf Tunç ayakta durmakta güçlük çekti. Tunç'un naaşı belde mezarlığında defnedildi.