Son dakika: HDP'li Filiz Buluttekin tutuklandı

TUTUKLANDI

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

TERÖRİST CENAZESİNDE KATILMIŞTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "terör soruşturması" kapsamında, HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve iki belediye meclis üyesi gözaltına alınmıştı. Hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapis cezası bulunan başkan Buluttekin, Eren Bülbül'ü şehit eden terörist Mehmet Yakışır'ın cenazesine katılmıştı.