“Terör örgütlerine yardım ettiler”

BUGÜN NELER OLDU

CUMHURİYETGazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandığı davada, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi 12 sanık hakkında Yargıtay'ın verdiği bozma kararına direndi. Geçtiğimiz ay verilen kararda mahkeme, sanık Ahmet Kadri Gürsel hakkında ise beraat kararı verdi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay kararına yönelik direnme kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde terör örgütlerine yardım suçunu işledikleri vurgulandı. Terör örgütlerinin kamuoyunu yönlendirmesine alet olduğu ifade edilen kararda, "Basın hürriyeti hiç bir zaman terör örgütlerinin suçlarının işlenmesini kolaylaştıramaz. Amaçlarını meşru gösteremez.Suç işlenmesini teşvik edemez" ifadeleri kullanıldı. Örgütlere yardım olarak nitelenen haberler gerekçeli kararda tek tek sıralandı. Bunlardan en önemlisi MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın yasağına rağmen haberleştirilmesi oldu. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlerle röportaj yapan Ahmet Şık'ın haberinin gazetede veriş şekline de dikkat çekti. Röportajda teröristlerin, "Adalet sağlanmadığı için biz de namlularımızla adaleti sağlarız dedik!" ifadelerinin bile bu röportajda yer aldığı vurgulandı. Gazetede ayrıca FETÖ'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi sonrası verilen haberlerle FETÖ lehine davranıldığı vurgulandı.