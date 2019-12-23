Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Trabzon'da bir çok yerde orman yangını çıktı

'da bir çok yerde orman yangını çıktı

'un Arsin ilçesinde ormanlık alanda çıkan , kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın rüzgar nedeniyle yangın yayılarak devam ediyor. Öte yandan Araklı ve Sürmene ilçelerinde çıkan örtü yangınının da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğü öğrenildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 23.12.2019 21:58
Trabzon'da bir çok yerde orman yangını çıktı

Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneyce Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirtti.

Mahallenin ilçenin yüksek kesiminde yer aldığını, ekiplerin yangına müdahale ettiğini ancak rüzgarın müdahaleyi zorlaştırdığını ifade eden Gürsoy, "O nedenle ekipler müdahale etmekte zorlanıyor. Rüzgar nedeniyle yangın yayılarak devam ediyor ama bütün imkanlarımızla yangına müdahale ediyoruz. Ayrıca Fındıklı Mahallemizde de küçük çapta bir yangınımız daha var." dedi.

Öte yandan Araklı ve Sürmene ilçelerinde çıkan örtü yangınının da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğü öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon'da bir çok yerde orman yangını çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN