Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs tutuklandı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 3 ayrı adresten 10 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri ve narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda ise, 658,44 gram gelen skunk, esrar, 54,69 gram gelen esrar, 0,90 gram gelen metamfetamin, 0,70 gram gelen bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla alakalı gözaltına alınan M.K., T.Ö. ve E.Ç. isimli 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahıslar ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.