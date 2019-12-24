50 milyonuncu yolcuya plaket

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İstanbulHavalimanı, 6 Nisan'da tam kapasiteyle hizmet vermeye başlamasının ardından 50 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Havalimanının 50 milyonuncu yolcusu, ailesi ile birlikte Türk Hava Yolları'nın TK1 sefer sayılı uçağıyla İstanbul'dan New York'a seyahat eden Kerem Kobanbay oldu. Kerem Kobanbay, eşi Aslıhan Zehra ile çocukları Beliz ve Bade Kobanbay uçuşları öncesi 50 milyonuncu yolcu plaketini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın elinden aldı. Aileye 2 adet İGA PASS Premium üyeliği ve bir yıl içinde kullanabilecekleri gidiş dönüş yurtdışı bileti hediye edildi. Aile 50 milyonuncu yolcu olmanın kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.