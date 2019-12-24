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Son dakika haberi: BM’den Kaşıkçı cinayeti davası hakkında flaş çağrı!

BM Genel Sekreteri Antnio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, gazeteci 'nın öldürülmesiyle ilgili, Suudi Mahkemesinin aldığı beş kişinin idam cezasına çarptırılması kararından sonra, dava hakkında bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yapılmasını istedi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.12.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 10:47
Son dakika haberi: BM’den Kaşıkçı cinayeti davası hakkında flaş çağrı!

BM Genel Sekreteri Antnio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili, Suudi Mahkemesinin aldığı beş kişinin idam cezasına çarptırılması kararından sonra, dava hakkında bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yapılmasını istedi.

Dujarric açıklamasında, "BM Genel Sekreteri, davada işlenen insan hakları ihlallerine ilişkin tam bir inceleme ve hesap verilebilirlik sağlamak için tarafsız ve bağımsız bir soruşturma yapılması gereği üzerinde duruyor" ifadelerini kullandı.

Dujarric, Guterres'in BM'nin gazetecilerin ifade ve korunma özgürlüğünü ve ölüm cezasına karşı muhalefetini sağlama taahhüdünü yinelediğini söyledi.

PRENS SELMAN CİNAYETE GÖZ YUMDU!

Birleşmiş Milletler Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ise Suudi mahkemesi tarafından alınan karar için "komedi" yorumunu yaparak Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ı cinayete göz yummakla suçladı. Callamard, "Tetikçiler idam edilecek, cinayetin arkasında olanlar serbestçe dolaşacak. Bu adalet değil, komedi" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye idam cezası verildi!

Suudi Mahkemesi, dün Kaşıkçı'nın öldürülmesine karıştıkları iddiasıyla beş kişi hakkında idam ve diğer üç kişi hakkında 24 yıl hapis cezası verdi. Ancak usulsüzlükten dolayı yargılanan 3 üst düzey yetkili, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın eski kıdemli danışmanı Suud Qahtani, eski istihbarat şefi Ahmed Assiri ve Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Otaibi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Detaylar ortaya çıkmaya başladı!

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Son dakika haberi: BM’den Kaşıkçı cinayeti davası hakkında flaş çağrı!
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