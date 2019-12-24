Bolu’da, kaçak içki ve sigara operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a yolcu otobüsü içerisinde kaçak içki ve sigara götürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu Gerede Gişeleri mevki'inde kurulan, yol kontrol noktasında şüpheli otobüsü durdurdu.

Otobüste yapılan aramalarda gizli bölmelere yerleştirilmiş 200 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 14 şişe kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin Mudurnu ilçesi Pelitözü köyü mevki'inde bir otomobilde yaptıkları aramalarda ise, 53 şişe kaçak içkiyle yakalanan sürücü gözaltına alındı. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.