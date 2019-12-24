Ceren’in katili ‘deli’ bahanesine sarıldı

BUGÜN NELER OLDU

ORDU Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Özgür Arduç, savunmasında, yetiştirme yurdunda kaldığı yıllarda ve daha sonra gittiği bir başka ilde cinsel istismara uğradığını iddia etti. Ceren'den önce 2 kişiyi daha öldürmek istediğini ancak gerçekleştiremediğini anlatan sanık akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürerek, "Karşıma kim çıkarsa öldürecektim, Ceren karşıma çıktı. Binaya önce o girdi arkasından ben girdim. Beni fark ettiği için Metin diye birini sordum ve 2 defa bıçakladım. Ardından sahile kaçtım" dedi. Sürekli olarak akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürerek tedavi olmak istediğini söyleyen sanık Arduç, avukatına hitaben "Beni bırakın demiyorum, avukat hanım beni tedavi ettir" şeklinde konuştu. Duruşmaya Ceren Özdemir'in annesi Güfer, baba Yılmaz, ablası Gizem, akrabaları ve çok sayıda avukat katıldı. Baba Yılmaz Özdemir, "Kendisini tanımıyorum. Şikâyetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Anne Güfer Özdemir ise sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını talep ederek, "Ceren benim çocuğum, şimdi tüm Türkiye'nin çocuğu oldu. Sanığa dikkatlice bakıldığında akli dengesinin yerinde olduğu açıkça ortada. Verdiği ifadelerle akli dengesinin yerinde olduğunu kanıtladı" dedi. Abla Gizem Özdemir ise olay sırasında sanığı gördüğünü belirterek, "Birinin arkadaşı olabilir diye düşündüm. Ancak sağa sola baktı, tedirgindi. Ceren duvara yaslanmıştı. Bıçaklandığını anlamadım. Ceren, 'Bıçaklandım abla' dedi. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 3 avukatı, davaya müdahillik talebinde bulundu. Bakanlık avukatı, "Sanığın akli dengesinin yerinde olmadığı iddialarını kabul etmiyoruz" dedi. Tanık ifadelerine göre sanığın, veteriner ve petshopa giderek eter alkol istediği ve bir işyerinde zıpkın baktığı ortaya çıktı. Duruşma 20 Ocak 2020'ye ertelendi.