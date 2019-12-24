Cumhuriyet gazetesine yönelik "tehdit" soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunca "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "tehdit" suçlarından yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Vakfı, Yeni Gün Haber Ajansı ile Kemal Işık Kansu "müşteki", Ali İhsan Karahasanoğlu ve Fatin Dağıstanlı ise "şüpheli" olarak yer aldı.

Müşteki avukatlarının verdiği şikayet dilekçesine yer verilen soruşturma evrakında, 20 Aralık'ta Akit TV kanalında yayınlanan programın sunucu Fatin Dağıstanlı'nın, Cumhuriyet gazetesinin manşetini göstererek "Hadi gidelim, hep beraber toplanıp Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası atalım." dediği kaydedildi.

Söz konusu sözlerin gazeteyi ve gazeteci Işık Kansu'yu hedef gösterdiği belirtilen şikayet dilekçesinde, şüpheli Ali İhsan Karahasanoğlu'nun da bunun üzerine sarf ettiği sözlerle hedef gösterme eylemine katıldığı ifade edildi.

Soruşturma evrakında söz konusu TV programının Akit TV kanalında yayınlandığının anlaşıldığı vurgulanarak, "Akit TV'nin Küçükçekmece adresinde faaliyet gösterdiği tespit edilmiş olup şikayetçinin başvurusuna konu olayın cereyan ettiği yerin yargı çevremizin dışında bulunduğu anlaşılmıştır." denildi.

Başsavcılık, bu nedenle soruşturmada yetkisizlik kararı vererek gereğinin yapılması için dosyanın Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.