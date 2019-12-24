Hastalığa rağmen emek nöbeti sürüyor

CHP'li
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarfından işten çıkarılan bin 500'ü aşkın çalışanın emek mücadelesi 120 gündür devam ediyor. Haklarını arayan işçiler, soğuk hava ve hastalıklara rağmen protestolarını sürdürüyor.
Rıdvan Aydoğdu:
Çoğumuz hastalandık. Ailemize de bulaştırdık. Halsizlik, su kaybı, bağışıklık sisteminin çökmesi, tansiyon ve stresten dolayı iğneyle ayakta duruyoruz.
Metin Karadeniz:
İşten çıkarıldıktan sonra hastalandım. Kilo kaybettim ama nöbetimi bırakmadım. İğneyle ayakta duruyoruz.
Yüksel Peçe:
Beyin cerrahından randevu aldım. Ayaklarımda ağrı başladı. Bir ayağımız hastanede bir ayağımız eylem yerinde. Öte yandan işçilerin evlerine hayırseverler tarafından bağışlanın yardım kolilori dağıtılmaya başlandı.
Mustafa KAYA - Barış SAVAŞ /
SABAH