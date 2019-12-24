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’li Başkanı tutuklandı

Giriş Tarihi: 24.12.2019
HDP’li Sur Belediye Başkanı tutuklandı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen farklı terör soruşturmaları kapsamında 20 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ile Belediye Meclis Üyesi Cemal Özdemir, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Buluttekin, Trabzon'da 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden, PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın da aralarında bulunduğu birçok teröristin cenazesi ile terör örgütü propagandasına dönüşen eylemlere katılmakla suçlanıyord
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HDP’li Sur Belediye Başkanı tutuklandı
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