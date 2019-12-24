“İBB’de yatırımların yüzde 70-80’i durdu”

BUGÜN NELER OLDU

ESENLER Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB tarafından durdurulan projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Göksu, "Şu anda akıbeti belirsiz birçok proje var. Sadece şunu söyleyeyim; biz AK Partili belediyelerden iptal edilen projeleri meclis kararıyla yeniden yatırım planına koydurduk. Orada sadece 60 küsur tane proje vardır. 11 milyarlık devam eden yatırımın yüzde 70-80 arası durdurulmuş durumda. Yani yaklaşık 8 milyarı durdurulmuş durumda. Mesela 50 milyonluk konser ihalesi yapacaklarına, uçuk uçuk rakamlarla onu yapacaklarına keşke gelip buradaki otoparkı tamamlasalardı. Çünkü şu anda İstanbul'daki en acil ihtiyaçlardan birisi otopark" diye konuştu. İHA