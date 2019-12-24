İçişleri Bakanlığı'ndan yangın açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Karadeniz'de farklı noktalarda meydana gelen orman yangınlarının çıkış nedeninin araştırıldığını, şu ana kadar terör ve sabotaj izine rastlanılmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadeniz'de farklı noktalarda meydana gelen orman yangınlarının, terör örgütünce propaganda amaçlı üstlenildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili takip ve araştırmalar ilgili kurumlar, Bakanlığımız ve valiliklerimiz kanalıyla devamlı sürdürülmektedir, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bulguya rastlanmamıştır. Bölücü terör örgütünce bu tür üstlenmelerin propaganda amaçlı yapıldığı bilinmektedir. Bu konuda herhangi bir tespit yapıldığında gerekli bilgilendirmeler resmi kanallarca kamuoyuna duyurulmaktadır, bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemelidir."