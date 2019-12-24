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İçişleri Bakanlığı'ndan açıklaması

İçişleri Bakanlığı: Bölücü Terör Örgütü tarafından ’de farklı noktalarda meydana gelen örtü yangınlarının sabotaj olduğu ve  terör örgütü tarafından üstlenildiği belirtilmektedir. Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmalar devamlı olarak ,İlgili kurumlar Bakanlığımız ve Valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte  olup, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.12.2019 23:38 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 23:56
İçişleri Bakanlığı'ndan yangın açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Karadeniz'de farklı noktalarda meydana gelen orman yangınlarının çıkış nedeninin araştırıldığını, şu ana kadar terör ve sabotaj izine rastlanılmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadeniz'de farklı noktalarda meydana gelen orman yangınlarının, terör örgütünce propaganda amaçlı üstlenildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili takip ve araştırmalar ilgili kurumlar, Bakanlığımız ve valiliklerimiz kanalıyla devamlı sürdürülmektedir, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bulguya rastlanmamıştır. Bölücü terör örgütünce bu tür üstlenmelerin propaganda amaçlı yapıldığı bilinmektedir. Bu konuda herhangi bir tespit yapıldığında gerekli bilgilendirmeler resmi kanallarca kamuoyuna duyurulmaktadır, bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemelidir."

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İçişleri Bakanlığı'ndan yangın açıklaması
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