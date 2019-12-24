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Peynir bidonunda taşıyan 4 zanlı yakalandı

'de peynir bidonunda taşıyan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.12.2019 17:34
Peynir bidonunda uyuşturucu taşıyan 4 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'dan Kayseri'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, bir otomobili kent girişinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, peynir bidonuna gizlenmiş 490 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda T.A, R.T, M.K. ve E.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan T.A, R.T. ve M.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Peynir bidonunda uyuşturucu taşıyan 4 zanlı yakalandı
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