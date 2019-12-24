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’da kaçakçılık ve uyuşturucuya 3 tutuklama

'da jandarma ekipleri tarafından Viranşehir, Suruç ve Hilvan ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.12.2019 17:09
Şanlıurfa’da kaçakçılık ve uyuşturucuya 3 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir, Suruç ve Hilvan ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yaptığı belirlenen kişilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 kilo esrar, 1100 uyuşturucu hap, 35 şişe viski, 128 paket sigara ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığındaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa’da kaçakçılık ve uyuşturucuya 3 tutuklama
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