Şanlıurfa’da kaçakçılık ve uyuşturucuya 3 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir, Suruç ve Hilvan ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yaptığı belirlenen kişilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 kilo esrar, 1100 uyuşturucu hap, 35 şişe viski, 128 paket sigara ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığındaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.