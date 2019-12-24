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'te 15 düzensiz yakalandı

'te iki takside, yasa dışı yollarla 'ye girdikleri belirlenen 15 düzensiz yakalandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.12.2019 14:23 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 14:23
Siirt'te 15 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bitlis'ten Siirt'e doğru gelen ve durumundan şüphelenilen 2 taksi, Siirt-Baykan kara yolunun Üçyol mevkisinde durduruldu.

Taksilerde yapılan kontrolde, 15 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin üzerinde sahte ikametgah belgesi bulundu.

Yasa dışı geçişe organizatörlük yaptıkları iddiasıyla Ö.Y. ve C.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Taksilere ilgili kanun uyarınca 53 bin 235 lira idari para cezası uygulandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Siirt'te 15 düzensiz göçmen yakalandı
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