Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Terör örgütü PKK/YPG hainliğe doymuyor

Terör örgütü / hainliğe doymuyor

Terör örgütü /’nin hainlikte sınır tanımadığını bir kez daha kanıtlandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.12.2019 09:24

Mardin/Kızıltepe'ye teslim olan terörist H.A.'nın ifadesinde PKK/YPG terör örgütünün işgal ettiği Suriye'nin Haseke kentindeki Hol kampında esir tutulan, yaş aralığı 12-14, sayıları yüzden fazla olan yabancı uyruklu kimsesiz çocukların eline zorla silah vererek eğittiği, eğitimi tamamlayan çocukların Roj kampına Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Millî Ordusuna karşı kullanılmak üzere götürüldüklerini belirttiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarınca bu durumun PKK/YPG terör örgütünün ağır kayıplar yaşadığının, etkisiz hale getirilen ve kaçarak teslim olan örgüt mensuplarının yerine eleman temin etmekte zorluk çektiğinin, dağılma noktasına gelen örgütün son çırpınışlarının bir göstergesi olduğu ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütü PKK/YPG hainliğe doymuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN