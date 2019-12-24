Türkiye Akdeniz’de gerekirse güç kullanır

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin, Akdeniz'deki çıkarları için gerekirse sert güç unsurlarını da kullanabileceğini söyledi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 2 saat 50 dakika süren konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, özetle şunları kaydetti:(Libya mutabakatı) Sevr'in benzeri Akdeniz'de önümüze konuldu. Türkiye, Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı bu şekilde yok etmiştir. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarını hiçe sayarak fiili durum oluşturmaya çalışanlara bir kere daha hukuk ve diplomasi yoluyla cevap verilmiştir. Bunu anlamayanlara Deniz Kuvvetleri orada bayrak göstermeye devam etmektedir.Milli çıkarlarımızın korunması için Akdeniz başta olmak üzere herhangi bir yerde açık ve aleni bir şekilde Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır.(CHP'nin Libya mutabakatına yönelik tutumu) Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin milli çıkarlarına bakarız. CHP'nin siyaseti GDO'lu.(Suriye'den (İdlib) yeni mülteci akını) Bundan sonra mülteci meselesinin Türkiye'den çok müttefiklerimizin meselesi haline geleceğini açık bir şekilde ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın Putin'le imzaladığı Soçi Muhtırasının açık ihlali anlamına gelen saldırılar son dönemde yoğunlaşmıştır. Mutabakatın korunması gerekiyor.(CHP'deki rüşvet kavgası) CHP yönetiminin kamuoyunu tatmin edecek ayrıntılı bir açıklama yapması gerekir. Biz olayın dışındayız. ANKARA