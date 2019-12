Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den flaş Hablemitoğlu açıklaması

Gül, Hakimevi'nde düzenlenen "Yeni İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan mahkemesinin verdiği karara yönelik soru üzerine Gül, Türkiye'nin konuyla ilgili titizlikle adli ve idari olarak yoğun bir gayret gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda muhataplarına bu hususta her türlü hatırlatma yaptığını da anlatan Gül, Türkiye'nin iade taleplerinde bulunduğunu, yargılamaya delil oluşturabilecek her türlü bilgi ve belgenin paylaşılmasını istediğini ancak bunun Suudi makamlarca yerine getirilmediğini ifade etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den önemli açıklamalar

OSMAN KAVALA'NIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI



Yürütülen bir kovuşturma ile ilgili benim bir yorum yapmam doğru olmaz.

ANKARA'DA RÜŞVET İDDİALARI



Yargıya intikal eden bir konuda söz söylemem doğru olmaz. Muhatapları da bu konunu esasen biz değiliz. Bu kon yargıya intikal etmiştir. Biz cübbe giymeyelim bırakalım hakim savcılar yargı kararlarını versin.