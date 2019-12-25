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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den flaş Hablemitoğlu açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan mahkemesinin verdiği karara ilişkin, "Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. Bu yapılmadığı sürece yargılama tamamlanmış sayılmayacaktır." dedi.

Giriş Tarihi: 25.12.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 12:28
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den flaş Hablemitoğlu açıklaması

Gül, Hakimevi'nde düzenlenen "Yeni İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan mahkemesinin verdiği karara yönelik soru üzerine Gül, Türkiye'nin konuyla ilgili titizlikle adli ve idari olarak yoğun bir gayret gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda muhataplarına bu hususta her türlü hatırlatma yaptığını da anlatan Gül, Türkiye'nin iade taleplerinde bulunduğunu, yargılamaya delil oluşturabilecek her türlü bilgi ve belgenin paylaşılmasını istediğini ancak bunun Suudi makamlarca yerine getirilmediğini ifade etti.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den flaş Hablemitoğlu açıklaması
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