CHP’nin Kanal İstanbul itirazına Anayasa Mahkemesi’nden ret

BUGÜN NELER OLDU

AnayasaMahkemesi Genel Kurulu, Kanal İstanbul projesinin yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına yönelik yasal düzenlemenin iptal istemini oy birliğiyle reddetti. TBMM'de 26 Temmuz 2018'de kabul edilen bedelli askerliğe yönelik düzenlemenin de olduğu torba kanunda Kanal İstanbul ve benzeri suyolu projelerinin yap-işletdevret modeli kapsamına alınmasına yönelik yasal düzenleme de yer alıyordu. Bu madde ile "Kanal İstanbul ve benzeri suyolu projeleri..." yap-işlet-devret modeli kapsamına alındı. CHP, bu maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, dün yaptığı toplantıda, CHP'nin Kanal İstanbul Projesi ile ilgili başvurusunu da esastan görüşerek karara bağladı. Yüksek Mahkeme, oy birliğiyle düzenlemenin iptal istemini reddetti ve Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi. ANKARA