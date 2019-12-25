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’de 21 gözaltı, 12 tutuklama

HALİT TURAN HALİT TURAN Gündem
Giriş Tarihi: 25.12.2019
FETÖ'NÜN TSK'daki yapılanması yönelik Konya merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda 19 asker gözaltına alındı. Manisa'da düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, Şanlıurfa'da ise 12 şüpheli tutuklandı. FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik Konya'da yürütülen soruşturmada, önceki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin itiraflarıyla 30 asker daha deşifre oldu. 7'si daha önce ihraç edilen askerlerin yakalanması için 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 19 asker yakalandı, 11 asker ise aranıyor. Manisa'nın Kula ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 2 kadın gözaltına alındı. Şanlıurfa merkezli 9 ilde, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.
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FETÖ’de 21 gözaltı, 12 tutuklama
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