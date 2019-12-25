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'li eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan'ın yargılanmasına başlandı

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan 'li eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Suçu ve suçluyu övmek" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Yurt dışına çıktığı belirlenen Ertan, duruşmaya katılmadı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.12.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 12:27
HDP'li eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan'ın yargılanmasına başlandı

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına yurt dışına çıktığı belirlenen ve hakkında tutuklama kararı çıkarılan Ertan ve avukatı katılmadı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 6 Mayıs 2020'ye erteledi.

- HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ertan'ın güvenlik güçlerince çeşitli tarihlerde etkisiz hale getirilen 6 teröristin cenaze ve taziyelerine, ayrıca kentte düzenlenen izinsiz yürüyüşlere katıldığı, çeşitli tarihlerde yaptığı açıklamalarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütü PKK'ya karşı verdiği haklı mücadelesini "hukuksuz ve insanlık dışı" olarak nitelendirdiği belirtilmişti.

Ertan hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Suçu ve suçluyu övmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 30 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, yurt dışına çıktığı belirlenen Ertan hakkında mahkemece tutuklama kararı verilmişti.

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HDP'li eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan'ın yargılanmasına başlandı
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