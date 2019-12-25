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'da yakalanan 4 şüphelisinden 2'si tutuklandı

'da ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.12.2019 17:49
Kütahya'da yakalanan 4 uyuşturucu şüphelisinden 2'si tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla dün yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen bu kişilerden Şerif C. ve Osman B. tutuklandı, M.C. ve Ö.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe almıştı. Kovalamacanın ardından Yoncalı köyü yakınında durdurulan araçtaki biri kadın 4 şüpheli gözaltına alınmış, otomobilde yapılan aramalarda bir miktar esrar ile uyuşturucu haplar ele geçilmişti.

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Kütahya'da yakalanan 4 uyuşturucu şüphelisinden 2'si tutuklandı
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