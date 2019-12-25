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Libya Mutabakatı Çerçevesinde 'de Stratejik Denklem Çalıştayı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayesindeki çalıştayda 'deki yetki alanları, enerji mücadelesi, bölgesel ve uluslararası aktörlerin pozisyonları, enerji güvenliği ve uluslararası hukuk boyutları kapsamlı bir şekilde ele alındı

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.12.2019 19:41 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 19:55
Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem Çalıştayı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayesinde "Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem" çalıştayı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, Doğu Akdeniz'deki yetki alanları, enerji mücadelesi, bölgesel ve uluslararası aktörlerin pozisyonları, enerji güvenliği ve uluslararası hukuk boyutları kapsamlı şekilde ele alındı.

Hukuki ve siyasi alanlarda atılması gereken adımların da değerlendirildiği çalıştaya, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri, ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

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Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem Çalıştayı
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