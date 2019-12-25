Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Mazeretsiz üç kez bildirim yapmayan yabancıların geçici korumaları iptal edilecek

Mazeretsiz üç kez bildirim yapmayan yabancıların geçici korumaları iptal edilecek

Geçici koruma statüsünde bulunan yabancıların temel ve acil sağlık hizmetleri ile bu kapsamdaki tedavi ve ilaçlarından, tarafından belirlenen tutar veya oran üzerinden katılım payı alınabilecek.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.12.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 10:54
Mazeretsiz üç kez bildirim yapmayan yabancıların geçici korumaları iptal edilecek

Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan yabancıların bildirim yükümlülüğünü mazeretsiz üç kez üst üste yerine getirmemeleri halinde geçici korumaları valilik tarafından iptal edilecek.

Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bildirim yükümlülüğünü mazeretsiz üç defa üst üste yerine getirmeyen yabancıların geçici korumaları valilik tarafından iptal edilecek.

Geçici koruma statüsünde bulunan yabancıların temel ve acil sağlık hizmetleri ile bu kapsamdaki tedavi ve ilaçlarından Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tutar veya oran üzerinden katılım payı alınabilecek.

Geçici koruma statüsündekiler için yaygın eğitim kapsamında kişisel gelişim, sosyal, kültürel, mesleki, teknik, sanatsal ve sportif alanlarda talebe bağlı olarak kurslar düzenlenebilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mazeretsiz üç kez bildirim yapmayan yabancıların geçici korumaları iptal edilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN