MHP lideri Devlet Bahçeli: Adam gibi yönetimle adından bahsettirsin

İşte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kanal İstanbul tartışmalarıyla ilgili açıklamaları:

MİLLET "PROJELERE TAMAM" DEDİ

12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Sayın Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'ni ilan etmiş ve hedef olarak koymuştur. Biz o dönem muhalefet anlayışımız doğrultusunda eleştirdik, itiraz ettik. Daha sonra millet destek verdi, AK Parti'yi tekraren iktidara taşıdı. Yani projelere de tamam dedi. Artık iktidar partisinin Kanal İstanbul Projesi'ni hayata geçirmesinin önünde engel de kalmadı. Buyursunlar yapsınlar.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den sert açıklama "Adam gibi yönetimle adından bahsettirsin"

İBB BAŞKANI İSTANBUL'U YÖNETMESİYLE ADINDAN BAHSETTİRSİN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İmzayı çekmekle, sözleşmeden caymakla değil adam gibi yönetimle adından bahsettirsin.

BİZİM ÇELİŞTİĞİMİZİ ZIRVALADILAR

Bizim geçmişteki sözlerimizle çelişkiye düştüğümüzü zırvaladılar. Bilhassa 7 Mayıs 2011'de İstanbul Bayrampaşa'da yaptığım konuşmanın videosunu paylaştılar. CHP'liler, FETÖ'cüler, İP'çiler, zilletin diğer ayakları zıvanadan çıktılar. Bunların gazete köşelerindeki kiralık kalemleri zehir saçtılar. Bizim açıklamalarımızı CHP'nin, HDP'nin, FETÖ'nün beğenmesini ve takdir etmesini zaten beklemiyoruz. Aksi halde kendimizden şüphe ederiz.

Geçmişte ne söylemişsek arkasındayız. Hiçbir sözümüzü çiğnemedik. Duruşumuzdan taviz vermedik, vermeyiz. Küçük akıllılar bunu iyi bilsinler.

GÜCÜNÜZ YETİYORSA KARŞI OLDUKLARINIZI ŞİMDİ YIKIN!

Kanal İstanbul Projesi'ni yaptırmam, yapamazsınız diyen müflis bir CHP anlayışı karşımızda. Üçüncü Köprüye, Üçüncü Havalimanına da yapamazsınız, yaptırmayız diye tepki göstermişlerdi. İktidar yaptı, güçleri yetiyorsa buyursunlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne konuşlandırdıkları militanlarını da alsınlar, yıkabiliyorlarsa bunları yıksınlar! Bunlar yapılanı yıkmakta, yıkımı da parlatmakta çok maharetliler. Madem yatırımlara, projelere bu kadar karşılar, hodri meydan!

CHP ne yapmak istiyor? Nereye ulaşmayı amaçlıyor?

KILIÇDAROĞLU VE EKİBİYLE AYNI DÜŞÜNCEDE OLMAMIZ İMKANSIZDIR

Şunu kararlılıkla ifade etmek isterim ki, Kılıçdaroğlu ve ekibinin çizgisindeki bir CHP'yle aynı düşünce ve hedeflere sahip olmamız imkânsızdır. Onlar geceyse biz gündüzüz, onlar karaysa biz beyazız.

Kanal İstanbul Projesi'ne yönelik samimi, iyi niyetli, dürüst, hesapsız her teklif ve eleştirinin dikkate alınması gerektiğine inanıyoruz.

12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Sayın Erdoğan Kanal İstanbul Projesi'ni ilan etmiş ve hedef olarak koymuştur. Biz o dönem muhalefet anlayışımız doğrultusunda eleştirdik, itiraz ettik. Daha sonra millet destek verdi, AK Parti'yi tekraren iktidara taşıdı. Yani projelere de tamam dedi. Artık iktidar partisinin Kanal İstanbul Projesi'ni hayata geçirmesinin önünde engel de kalmadı. Buyursunlar yapsınlar.