Haberler Gündem Haberleri MSB açıkladı: Teröristlerin EYP atölyesi olarak kullandığı bina imha edildi

MSB açıkladı: Teröristlerin EYP atölyesi olarak kullandığı bina imha edildi MSB:"Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn’ın Ar Bain köyünde, PKK/YPG terör örgütünün EYP Atölyesi olarak kullandığı bina tespit edildi. METİ tarafından EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzenekler imha edildi."

Giriş Tarihi: 25.12.2019 10:49