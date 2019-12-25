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MSB açıkladı: Teröristlerin EYP atölyesi olarak kullandığı bina imha edildi

MSB:"Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn’ın Ar Bain köyünde, PKK/YPG terör örgütünün EYP Atölyesi olarak kullandığı bina tespit edildi. METİ tarafından EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzenekler imha edildi."

Giriş Tarihi: 25.12.2019 10:49
MSB:"Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn'ın Ar Bain köyünde, PKK/YPG terör örgütünün EYP Atölyesi olarak kullandığı bina tespit edildi. METİ tarafından EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzenekler imha edildi."
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MSB açıkladı: Teröristlerin EYP atölyesi olarak kullandığı bina imha edildi
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