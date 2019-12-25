Rahatsız olan şuursuz ve gayri millidir

İBB'NİN

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Kanal İstanbul projesi ile ilgili yazılı bir açıklamalarda bulundu. Projeye karşı çıkan CHP yönetimine de sert eleştiriler getiren Bahçeli'nin açıklamasından satırbaşları şöyle:"Ne işimiz var Libya'da" diyen tarih, kültür, jeopolitik cahili kimliksizlerle, sırtını zalimlere yaslayan terörist Hafter aynı çizgide buluşmuş, aynı çemberde birleşmiştir. Bahse konu bu Türkiye düşmanını makul ve seküler bulan CHP zihniyeti ise büyük bir tehdit ve güvenlik sorunu olarak sivrilmiştir. Terörle mücadeleye soğuk bakan, haklı ve meşru harekâtları sorgulayan, milli güvenliğe dudak büken CHP'nin zulmet ve illet anlayışı Türk milletinin gözünden kaçmamıştır.CHP ve yedekleri Kanal İstanbul Projesi'ni aşağılamak ve aşındırmak için adeta iftira yarışına girmişlerdir. Söz konusu projeye ucube, cinayet ve ihanet projesi diyen CHP yönetiminin hal-i pürmelâli içler acısı, yürek yaralayıcıdır. "Yapamazsınız, herkes hayır diyor, iktidar olursak para vermeyiz, projeyi iptal ederiz" demek sorumsuzluk örneğidir. Kanal İstanbul projesiyle ilgili referandum çağrıları ise hezeyandır.Projesi'nin ÇED Raporu hazırlanmış, ardından onaylanmış, sonuç itibariyle askıya da çıkarılmıştır. Türkiye egemen bir devlet sıfatıyla siyasi, ticari ve ekonomik çıkarları için topraklarında kanal açma hakkına sonuna kadar sahiptir. Bu hakkın devri beka sorununa davetiye çıkaracaktır. Kanal İstanbul'un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde Türkiye'nin eli güçlenecek, jeostratejik imkan ve kabiliyeti perçinlenecektir. Kanal İstanbul Projesi Türkiye'nin hükümranlık beratı çerçevesinde okumak ve yorumlamak lazımdır.Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir. Bilhassa Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin ihmali, hafife alınması pek çok badireyi ortaya çıkaracaktır. Ülkemizin Montrö'den mülhem elde etmiş olduğu egemenlik haklarından vazgeçmesi düşünülemeyecektir. Kanal İstanbul Projesi'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin sağladığı tecrübe, birikim ve kazanımlar dikkate alınarak temin edilmesi hayati önem ve değerdedir. Mesele rant değil, milli anttır, böyle de olmalıdır. Montrö'nün tartışılması Türkiye için tehdit ve beka sorunudur. ANKARAÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP'nin Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak "yaptırmayız" çıkışlarına yanıt verdi. ÇED raporu hazırlanırken birçok sivil toplum kuruluşunun, akademisyenin görüşüne başvurulduğunu ifade eden Kurum, "Sadece bakanlığımız bünyesinde bu süreç yürütülmemiştir. Tüm belediyelerle ortak çalışma yürütüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle (İBB) ortak protokolden çekildiğini ifade etmektedir. İBB'nin tek taraflı olarak protokolden çekilme yetkisi bulunmamaktadır. Meclis kararıyla protokoller imzalanır, yine meclis kararıyla protokollerden vazgeçebilirsiniz. Meclis'in karar almadığı bir protokolden tek taraflı olarak vazgeçemezsiniz. Vazgeçerseniz maddi ve hukuki sorumlulukları da almış olursunuz" dedi.