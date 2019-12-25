Saldırılar durmazsa İdlib Mutabakatı ihlal edilmiş olur

JOHNSON

LİBYA'YI

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Külliye'de 2019'un son toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıyla ilgili şunları söyledi:) Saldırıların bir an önce durmasını ve bunun da yeni bir ateşkes ile takvimi belli, çerçevesi belli hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bizim Rus tarafından da temel beklentimiz budur.Aksi halde hem İdlib mutabakatı ihlal edilmiş olacak, hem İdlib'de yeni bir insani kriz, hem Türkiye'ye dönük yeni bir göç dalgası ortaya çıkacak.Muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde mutabakatın korunması için gerekli adımları atmalarını, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini söylüyoruz.) Bazı Körfez ülkelerinin buradaki Ferhat Abdi Şahin adlı 'Mazlum Kobani' kod adlı terör örgütünün elebaşlarından birisi ile çeşitli görüşmeler yaptıklarını, onu Türkiye'ye karşı kullanmak için bir arayışın içerisinde olduklarını da görüyoruz. Bunların da karşılıksız kalmayacağını açık bir şekilde ifade etmek isteriz.) Meclis'in uhdesinde bir konu. Sıcak gelişmelere bağlı olarak bir tezkere ihtiyacı doğabilir. Meclis de bununla ilgili bir çalışma yürütüyor.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, bir gelenek haline getirdiği muhtarlar buluşmasını yeni yılda da devam ettirecek. Erdoğan, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak'ta Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 2 bin muhtarla buluşacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenecek olan toplantı Erdoğan'ın muhtarlarla yaptığı 51'inci toplantı olacak. Son olarak 17 Mayıs'ta İstanbul'da muhtarlarla bir araya gelen Erdoğan, muhtarlarla buluşmasında hem geride kalan yılın değerlendirmesini yapacak hem de 2020 yılına dair mesajlarını verecek. Erdoğan'ın bölgesel gelişmeler ve ekonominin durumunu içeren geniş yelpazede bir değerlendirme yapması bekleniyor.BAŞKAN Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.