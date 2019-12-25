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Sancaktepe’de vatandaşlar tapularına kavuştu

Giriş Tarihi: 25.12.2019
Sancaktepe’de vatandaşlar tapularına kavuştu
Sancaktepe Belediyesi ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilçede tapu sorunları çözülen 33 kişiye düzenlenen törenle tapuları verildi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'nde gerçekleşen törene Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcıları ile tapu sahipleri katıldı. Törende konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "31 Mart'ta vatandaşlarımıza bu tapu problemlerini halledeceğimize dair söz verdik. Çevre Bakanımız ile konuştuk, Maliye hazinesi ile konuştuk bunların hepsinin arasındaki prosedürü hızlandırdık ve bu gün ilk tapularımızı, 33 tane tapumuzu vatandaşımıza verdik. Bunun arkası gelecek, hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Sancaktepelilere layık olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz, çalışıyoruz, vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz" dedi.
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Sancaktepe’de vatandaşlar tapularına kavuştu
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