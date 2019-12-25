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'den A Haber'e önemli açıklamalar! "Benden para istediler, hedef saptırıyorlar"

25 Milyonluk rüşvet skandalında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 'ın kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini iddia eden A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Aygün CHP Meclis Üyesi Haydar Demir'in yalan söylediğini iddia ederek, "Değerlendirecek bir şey yok. İkisinden birisi yalan söylüyor. Ve yalan söyleyen Haydar Bey. Bu arkadaşlar Mansur Bey’in bilgisi ve izni olmadan buraya gelemezler." dedi.

Giriş Tarihi: 25.12.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 10:07
Sinan Aygün'den A Haber'e önemli açıklamalar! Benden para istediler, hedef saptırıyorlar

CHP'deki rüşvet krizi her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Haydar Demir, Sinan Aygün'ü Mansur Yavaş'tan talimat almadan görmeye gitiklerini söyledi ancak A Haber'e konuşan Sinan Aygün bu açıklamaları yalanladı.

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Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına telefonla bağlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Haydar Demir, "Berkay Bey Sinan Aygün'ün kız kardeşi Sibel Hanım ile görüşmeye giderken beni de aldı. Biz Sibel Hanım ile görüşmeye gittik. Bu konudan da ne Mansur Bey'in ne de başka bir arkadaşımızın haberi yok. Biz kesinlikle ve kesinlikle Sinan Aygün ile görüşmeye gitmedik. Onu orada göreceğimizi de bilmiyorduk. Gittiğimizde karşımızda Sinan Aygün vardı. Misafirlerini uğurluyordu. Biz kardeşi Sibel Aygün'le gidecekken Sinan Aygün kendi makamına götürüyor bizi." şeklinde konuşmuştu.

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İKİSİNDEN BİRİ YALAN SÖYLÜYOR

A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Sinan Aygün, "Değerlendirecek bir şey yok. İkisinden birisi yalan söylüyor. Ve yalan söyleyen Haydar Bey. Bu arkadaşlar Mansur Bey'in bilgisi ve izni olmadan buraya gelemezler. Çünkü Perşembe günü beni belediyeye davet ettiler. Ben tekrar gitmek istedim bu sefer gelmesin bir iki adam yollayalım dediler." İfadelerini kullandı..

OKUL 1-2 MİLYON EDER

Yapmak istediği okulun ruhsattaki değerinin 2007'de 4 milyon 700 bin lira olduğunu belirten Aygün, "Geçtiğimiz hafta içinde ihalesi yapıldı. 6 milyon 400 bin liraya ihaleye çıktı, 5 milyon 900 bin liraya bir müteahhit aldı. Ben onlara bu okul 1-2 milyon eder, zaten kalıpları çakılmış duruyor. Haydar Bey bana "ne 1-2 milyonu 25 milyon" dedi. "Deli misiniz siz?" dedim, "25 milyona okul mu olur?" Ben size bu parayı nasıl vereceğim dedim tık yok. Dedim ki kardeşim gidin halledin bu işi saatlerimiz kaldı. Ben dilekçemi verdim, ibraz ettim. Beni aradılar "abi en son ne veriyorsun" dediler. Bu ahlaksızlıktır ne veriyorsun deme, ne yapıyorsun de. Ben size yurt yaparım, huzurevi yaparım ama bunun rakamı da 5 milyonu geçmesin. Hadi 6 hadi 7 milyon dedim. Sonra tekrar aradı abi olmuyor dedi." ifadelerini kullandı..

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"BU RÜŞVET DEĞİL İRTİKAPTIR"

Bu rüşvet değil irtikaptır. Rüşvetin cezası irtikaptan daha azdır. Yani kamunun gücünü kullanarak vatandaşı baskı içinde bırakıp ondan menfaat temin etmektir. Ben köşeye sıkıştırılmış vaziyetteyim. Otuz gündür itiraz etmiyorlar kalmış saatler saniyeler o arada itiraz ediyorlar.

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Sinan Aygün'den A Haber'e önemli açıklamalar! "Benden para istediler, hedef saptırıyorlar"
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