25 milyon liralık rüşvet ve irtikap skandalında 5 çelişki! Mansur Yavaş başka meclis üyeleri başka söylüyor

MANSUR YAVAŞ BAŞKA, MECLİS ÜYELERİ BAŞKA KONUŞUYOR

Sinan Aygün'ün TOGO İkiz Kuleleri'nde görüşme yapan ve Aygün'den 25 milyon lira istediği ifade edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Haydar Demir, "Diğer arkadaşlarımızın (Meclis üeyelerinin) hiçbirisinin oraya gittiğimizden haberi yok" iddiasında bulundu. Mansur Yavaş ise, TOGO İkiz Kuleleri'nde yapılan görüşmeden Meclis üyelerinin haberi olduğunu belirterek, "İki kişi, diğer arkadaşların da bilgisi var ve oraya gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, Ankara 12. İdare Mahkemesi'ne yaptığı istinaf dilekçesini neden geri çektiğini açıklayamadı, Sinan Aygün'ün adamı olmakla suçladığı Ankara Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Vekili Avukat Saraynaz Karahan'dan özür diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Mansur Yavaş ve Sinan Aygün'ün arasındaki sorunu çözmek için görevlendirdiği isimler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaların doğru olmadığını ifade eden açıklamalarda bulundu.

1- YAVAŞ: "BU İKİ KİŞİ (MECLİS ÜYESİ) DİĞER ARKADAŞLARIN DA BİLGİSİ VAR VE ORAYA GİDİYORLAR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 20 Aralık'ta Tele 1 Televizyonu canlı yayınına katıldı ve "Sibel hanım, Sinan Aygün'ün kardeşi Sibel hanım olumsuz raporu alınca 'Sinan beyi buraya çağırayım, onunla konuşun' diyor. Diyorlar ki 'Hayır. Onun buraya gelmesi doğru olmaz.' İki tane arkadaşa (Meclis üyesi) diyorlar ki, 'Ne diyecekse, ille görüşülecekse siz bir gidin görüşün' Ve iki kişi, diğer arkadaşların da bilgisi var ve oraya gidiyorlar. Orada konuşulurken, bir sürü küfürlü konuşma falan. (Sinan Aygün) 'Benim işimi halletmediniz, ben de Cumhuriyet Halk Partiliyim' falan…" ifadelerini kullandı.

DEMİR: "DİĞER ARKADAŞLARIMIZIN HİÇBİRİSİNİN ORAYA GİTTİĞİMİZDEN HABERİ YOK"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyeleri ve Haydar Demir ve Berkay Gökçınar, Sinan Aygün'ün mühürlenen TOGO İkiz Kuleleri'nde kendisinden 25 milyon lira istedi.

Haydar Demir, 23 Aralık tarihinde CNN Türk Televizyonu'nun canlı yayınına katıldı ve "(Sinan Aygün'ün ofisine) Bizim gitmemizde Sayın Mansur Yavaş'ın hiçbir bilgisi, bize talimatı, 'Gidin, konuşun' diye demesi söz konusu değil. Kesinlikle değil. Hatta diğer arkadaşlarımızın hiçbirisinin oraya gittiğimizden haberi yok. Biz kesinlikle ve kesinlikle Sinan Aygün'le görüşmeye gitmiyoruz" iddiasında bulundu.

2- YAVAŞ, İSTİNAF DİLEKÇESİNİ NEDEN ÇEKTİĞİNİ AÇIKLAYAMADI

Mansur Yavaş, Ankara 12. İdare Mahkemesi'ne yaptığı istinaf dilekçesini neden geri çektiğini açıklayamadı.

KALTALIOĞLU: "KARAR HAKSIZ, DAVA REDDEDİLSİN

Mansur Yavaş'ın avukatı Elif Kaltalıoğlu, 13 Kasım 2019 tarihinde Sinan Aygün'ün mağdur olduğu gerekçesiyle Ankara 12. İdare Mahkemesi'ne dilekçe sundu. Dilekçede; "Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin kararı kaldırılarak haksız davanın reddine karar verilmesini arz ve talep ederiz" denildi.

SİNAN AYGÜN'LE GÖRÜŞMENİN ARDINDAN İSTİNAF BAŞVURUSU ÇEKİLDİ!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyeleri ve Haydar Demir ve Berkay Gökçınar'ın, Sinan Aygün'ün TOGO İkiz Kuleleri'nde görüşmesinin ardından hareketlilik yaşandı.

Mansur Yavaş'ın avukatı Elif Kaltalıoğlu, 13 Aralık 2019 saat:16.57'de istinaf başvurusunda bulundu ve Sinan Aygün'ün mağdur olduğu ifade edildi.

KARAHAN: İSTİNAF YOLUNA GİDİLMESİ HUKUKİ MENFAAT BULUNMUYOR, EK KÜLFET GETİRECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Vekili Avukat Saraynaz Karahan ise, 13 Aralık 2019 tarihinde istinaf yolundan vazgeçilmesine yönelik "Acele" başlıklı bir dilekçe hazırladı. Dilekçede özetle; "İstinaf yoluna gidilmesinde idaremizin hukuki menfaati bulunmamakta olup aksine istinaf yoluna gidilmesi halinde idaremiz aleyhine ek külfet getireceği yönünde müşavirliğimiz görüşü hasıldır" denildi.

KALTACIOĞLU: İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURU DİLEKÇEMİZİN İŞLEME ALINMASIN

Yavaş'ın avukatı Elif Kaltalıoğlu da, Saraynaz Karahan'ın yazısını işleme aldı ve hazırlanan dilekçeyi 13 Aralık 2019 saat:17.25'de Ankara 12. İdare Mahkemesi'ne sundu.

Söz konusu dilekçede; "Yerel mahkemenizin gerekçeli kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Ancak ekte sunulan Başkanlık Olur'u ile istinaf kanun yoluna başvurma talebimizden feragat etmekteyiz. Dolayısıyla istinaf kanun yoluna başvuru dilekçemizin işleme alınmaması ve feragat dilekçemiz doğrultusunda gereğinin yapılmasını arz ederiz" denildi.

3- YAVAŞ: SARAYNAZ KARAHAN KORKUYLA İSTİNAFTAN VAZGEÇİYOR

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Vekili Avukat Saraynaz Karahan hakkındaki görüşlerini değiştirmesi dikkat çekiyor.

Yavaş, Hürriyet Gazetesi'nde 24 Aralık tarihinde yer alan röportajında Saraynaz Karahan'ı eleştirdi ve "Saraynaz Karahan istinaf ediyor. Benim meclis toplantısından gelir gelmez bilgim oluyor. Yanımda tanıklar var, ağzıma geleni saydırdım, 'Sen benim talimatımı nasıl yerine getirmezsin, tersine davranırsın' diye. Hemen anında görevden alıyorum ve anında da teftişe sevk ediyorum. O da o korkuyla gidiyor, istinaftan vazgeçiyor. Hukuk müşaviri hakkında da soruşturma devam ediyor. Yapmayacaktı, benim talimatıma rağmen" ifadelerini kullandı.

"İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN SARAYNAZ HANIMIN GÜNAHIMI ALMIŞIM"

Mansur Yavaş, 25 Aralık tarihinde FOX TV canlı yayınında, "Hukuk Müşavirliği'ne vekaleten bakan hanımın açıkçası günahını almışım. (…) Saraynaz hanımı bir şekilde Sinan Aygün'ün ikna ettiğini düşündüm, günahını almışım, yalan yok. (Saraynaz Karahan'ın istinaf başvurusunu) Sinan Aygün adına o yaptırdı düşünüyorum" iddiasında bulundu.

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4- KEMAL KILIÇDAROĞLU, SİNAN AYGÜN'LE GÖRÜŞMESİ İÇİN BÜLENT KUŞOĞLU'NU GÖREVLENDİRDİ

Sinan Aygün, 14 Aralık 2019 tarihinde CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladı.

Aygün, Mansur Yavaş ile CHP'li 8 belediye meclis üyesi hakkındaki '25 milyon lira rüşvet istedikleri' iddiasıyla hazırlanan suç duyurusunu Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterdiğini, Kılıçdaroğlu'nun kendisine, "Dur, sakin ol. Ben Bülent Kuşoğlu ile görüşürüm, senin Mansur'la işini halleder" dediğini anlattı.

Aygün, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu görüşmeden yarım saat sonra kendisini aradığını ve "Bülent Kuşoğlu Ankara dışındaymış, yokmuş, sonra görüşeceksin" dediğini söyledi.

KUŞOĞLU: KILIÇDAROĞLU BENİ ARAMADI, OLAYLARDAN HABERİM YOK

CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, 23 Aralık tarihinde CNN Türk Televizyonu'na canlı yayınına katıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aramadığını söyledi. Kuşoğlu, "Sayın genel başkanla görüşmedim. Gerçekten bu olaylardan haberim yok" dedi.

5- KILIÇDAROĞLU, LEVENT GÖK VE ALPER TAŞDELEN'İ GÖREVLENDİRDİ

Sinan Aygün, 17 Aralık 2019 tarihinde CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'yla yeniden görüştüğünü, Kılıçdaroğlu'nun sorunun çözümü için bu defa TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in görevlendirdiğini söyledi.

GÖK: BİZE GÖREVLENDİRME YAPILMADI!

Levent Gök, CNN Türk Televizyonu canlı yayınına katıldı ve "Biz böyle görevlendirme yapıldığını bilmiyoruz. Ben duymadım. Meclis Başkanvekili olarak konumum böyle tartışmaların içinde olmayı da gerektirmez ama böyle görev tebliği bizlere ulaşmadı. Bu konudan bizim çaba göstermemiz gerektiren konumumuz olmadı. Biz tartışmayı dışardan izliyoruz. Biz bu sürecin dışında tarafların beyanlarını izleyerek partimizin Türkiye'nin en önemli sorunlarına mücadele etmesi gerektiği konusundaki düşüncemizi muhafaza ediyoruz. Zaten benim konumumda Meclis Başkanvekili olarak tarafsız kalmayı ve tartışmanın içinde girmemeyi gerektirir. Böyle bir görevlendirme bize yapılmadı" dedi.