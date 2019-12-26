CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini söyleyen Sinan Aygün önceki akşam aHaber'de konuştu. Aygün'ün sözlerinden satırbaşları şöyle:

Sinan Aygün'den A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar!

"CHP'DEN İHRAÇ OLMAM HAYATIMIN SONU DEĞİL"

Mansur Yavaş'a çağrım 79 dosyayı açsın, neler var görelim. "Benden para istediler" diyorum, beni FETÖ'cülükle suçluyor. İnşaat sektöründe sıkıntılar yaşanırken, "Ankara'da 150 projede imar rantı var" diyerek terminatör gibi davranıyor. Ankara'da 574 şantiye davalık. Bugün (dün) üç şantiye kapandı. İnşaat sektörünü çökertmek istiyor. Kimse Ankara'da daire almak istemiyor. Bana gelen meclis üyeleri Mansur Yavaş'ın bilgisi dahilinde geldi. Ayrıca beni FETÖ'cülükle suçlayan Yavaş'ın, 2013 Kasım ile 2014 Mart arasında telefonla kimlerle, kaç kişiyle görüşmüş. Görüştüğü o iki kişi şimdi nerede? Bunları önümüzdeki günlerde gerekli yerlere ileteceğim.

Parti üyeliğimi sonlandırmak için soruşturma başlatmışlar. Beni istemeyeni ben de istemem. CHP'den ihraç olmam benim hayatımın sonu değil. Bana "Yazılı savunma" yap deniyor. Bir kağıda, "İstifa ettim. Öptüm sizi" der giderim.





"BU SADECE SİNAN AYGÜN MESELESİ DEĞİL"



(CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ı desteklemesi) Ne yani Kılıçdaroğlu, "Benim belediye başkanım irtikap suçu işledi" mi diyecekti. Yıllar sonra Ankara'yı almışlar. İş insanlarını tehdit ediyorlar. Kimse Ankara'dan daire almak istemiyor. Müşteriler, "Dava açıldı mı?" diye soruyor. Devletin bu işe müdahil olması lazım. Bu sadece Sinan Aygün meselesi değil.

Bahse konu projeden 80 daire sattım. Aralık ayı için 7 daire pazarlığım vardı. İnsanlar dişinden, tırnağından biriktirip daire alıyor. Siz gelip mühürlüyorsunuz. Ben devletime güveniyorum. Birisi bu terminatörü durdursun. Öte yandan Mansur Yavaş, Aygün hakkında "rüşvet" ve "terör örgütü üyeleri ile iş birliği" iddiasında bulunduğu gerekçesiyle 50'şer bin liralık iki ayrı tazminat davası açtı.

FETÖ'CÜ OLSAM BUNLAR BAŞIMA GELİR MİYDİ?



İddia edildiği gibi, Sayın Yavaş diyor ki, "Parayı FETÖ'cülere verdi, yurt dışına kaçtı." Yurt dışına bir lira yollamadım. Yurt dışında gayrimenkul almadım. Acaba Londra'da kimin evi var, kimlerin ne şirketleri var? FETÖ'cülükle suçlanacak en son insan benim.

Bunu da ilk defa söylüyorum. Ergenekon hâkimleri denen alçaklar yargılanıyor. Bu adamların, peşini bırakmayacağım. 1 Temmuz 2019'da bana karakoldan bir yazı geldi. "Şüpheli Sinan Aygün gel ifadeni ver" diye. Ben FETÖ'cüyüm ya, ortak çalışıyorum ya... Yaptığım hakaretlerden dolayı FETÖ'cü savcılar beni savcılığa bildirmiş. Tekrar başladım yargılanmaya...

FETÖ'cü olsam, başıma bunlar gelir miydi? 1 Temmuz 2008'de el konulan paramı, mallarımı hâlâ alamadım.



AK PARTİ'DEN RÜŞVETE YAKIN TAKİP



Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısında Aygün ve arasında yaşanan rüşvet skandalı değerlendirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bulunan AK Parti Grubu'nun bir komisyon kurarak bu olayın araştırılması kararlaştırıldı. Bu iddialarla ilgili AK Parti grubu elde ettikleri bilgi ve belgeleri Cumhuriyet Savcılığı'na iletecek. AK Parti kaynakları, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kurulacak olan komisyon tarafından konunun takip edileceğini ifade etti. Yine aynı kaynaklar, "Bir usulsüzlük ve yolsuzluk varsa hukuki olarak bunun takipçisi olacaklarını" belirtti.



25 MİLYONU VERSEYDİM MÜHÜRLENMEYECEKTİ



Kamunun gücünü kullanarak vatandaşı köşeye sıkıştırıp menfaat temin etmek istiyorlar. 30 gündür itiraz etmiyorlar. Saniyeler kalmış, itiraz etmişler. 25 milyonu verseydim burası mühürlenmeyecekti. 25 milyonu kimse inkar etmiyor. Bana geliyorlar. Yanlarında ne İYİ Parti Ne AK Parti ne de MHP'den bir tane meclis üyesi yok.

Yavaş'ın özel kalemine dilekçe veriyorum. "Siz bu davayı kaybederseniz ben kaybetmiyorum. Çok büyük tazminat ödersiniz. Bu parayı belediyeden alırım ben" dedim. Çünkü yanlış iş yapmadım. 16.00'da verdim, 16.57'de İstinaf'a başvurdular.