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'daki operasyonunda 3 tutuklama

'da polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:36
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 7 zanlının adreslerine eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda 1 kilo 70 gram esrar, 17 gram sentetik uyuşturucu, 100 tablet ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.K, A.Y. ve O.P. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlılar S.Y, Ö.Y. ve N.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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