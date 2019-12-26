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“Derdiniz Kürtler ise çocuklarımız nerede?”

Giriş Tarihi: 26.12.2019
“Derdiniz Kürtler ise çocuklarımız nerede?”
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 114'üncü gününü geride bıraktı. Bingöl'de kaçırılan oğlu Tuncay için eyleme katılan baba Şevket Bingöl HDP'den kendilerine yönelik açıklama yapılmadığını dile getirerek, parti yönetiminin, il binasına ikinci kapı açtığını söyledi. 5 yıldır çocuğundan haber alamadığını anlatan Bingöl, "HDP'liler Meclis'te Kürtleri savunduklarını söylüyor. O zaman neden bizim çocuklarımızı götürdüler? Bunlar Kürt milletvekilleri değil, sadece PKK'yı savunuyorlar. Çocuklarımız üzerinden rant elde ediyorlar. Vergilerimizle maaş alıyor, bu maaşlarla devletin polisine, askerine kurşun sıkıyorlar. Yapmasınlar. 114 yıl da sürse oturma eylemini sürdüreceğim. Pes etmeyeceğim" dedi.
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“Derdiniz Kürtler ise çocuklarımız nerede?”
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