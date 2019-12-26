“Derdiniz Kürtler ise çocuklarımız nerede?”

BUGÜN NELER OLDU

Çocuklarınındağa kaçırılmasındanHDP'yi sorumlu tutanDiyarbakır annelerinin3 Eylül'de başlattığıoturma eylemi 114'üncügününü geride bıraktı.Bingöl'de kaçırılan oğluTuncay için eyleme katılanbaba Şevket Bingöl HDP'denkendilerine yönelik açıklamayapılmadığını dile getirerek,parti yönetiminin, il binasınaikinci kapı açtığını söyledi.5 yıldır çocuğundan haberalamadığını anlatan Bingöl,"HDP'liler Meclis'teKürtleri savunduklarınısöylüyor. Ozaman neden bizimçocuklarımızı götürdüler?Bunlar Kürt milletvekillerideğil, sadece PKK'yısavunuyorlar. Çocuklarımızüzerinden rant elde ediyorlar.Vergilerimizle maaş alıyor,bu maaşlarla devletinpolisine, askerine kurşunsıkıyorlar. Yapmasınlar. 114yıl da sürse oturma eyleminisürdüreceğim. Pes etmeyeceğim"dedi.