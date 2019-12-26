“Derdiniz Kürtler ise çocuklarımız nerede?”

Çocuklarının
dağa kaçırılmasından
HDP'yi sorumlu tutan
Diyarbakır annelerinin
3 Eylül'de başlattığı
oturma eylemi 114'üncü
gününü geride bıraktı.
Bingöl'de kaçırılan oğlu
Tuncay için eyleme katılan
baba Şevket Bingöl HDP'den
kendilerine yönelik açıklama
yapılmadığını dile getirerek,
parti yönetiminin, il binasına
ikinci kapı açtığını söyledi.
5 yıldır çocuğundan haber
alamadığını anlatan Bingöl,
"HDP'liler Meclis'te
Kürtleri savunduklarını
söylüyor. O
zaman neden bizim
çocuklarımızı götürdüler?
Bunlar Kürt milletvekilleri
değil, sadece PKK'yı
savunuyorlar. Çocuklarımız
üzerinden rant elde ediyorlar.
Vergilerimizle maaş alıyor,
bu maaşlarla devletin
polisine, askerine kurşun
sıkıyorlar. Yapmasınlar. 114
yıl da sürse oturma eylemini
sürdüreceğim. Pes etmeyeceğim"
dedi.