Doğu Akdeniz için Afrika hamlesi

Akdeniz'de dengeleri değiştiren ve denklemleri bozan Türkiye- Libya mutabakatının yürürlüğe girmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Libya'nın sınır komşusu olan Tunus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan ve Said, ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan özetle şunları söyledi:

Başkan Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar



TUNUS'A MÜLTECİ AKINI:

Libya'dan Tunus'un güneyine doğru bu bölgede 500 bine yakın mülteci olması Tunus'a yüktür. Bu yükün altından kalkmak gerekiyor. Bunlar daha sonra öyle hal alıyor ki terörize durum ortaya çıkıyor. Terörize durumda halkları ciddi manada rahatsız ediyor. Libya'daki bu olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor. Komşu ülkeler ki başta Tunus bundan rahatsız oluyor.



ATEŞKES OLMALI:

Libya'da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi sürece dönülebilmesi amacıyla atabileceğimiz adımlarla bu çerçevede yürütebileceğimiz işbirliği neler olabilir, bunların üzerinde durma fırsatımız oldu. Tunus'u bu bölgede istikrarın bir unsuru olarak görüyoruz ve birlikte de atacağımız adımları konuştuk. Libya'daki istikrarın sağlanması yönündeki çabalara Tunus'un çok değerli ve yapıcı katkıları olacağı inancındayım.



SÜREÇTE TUNUS EKSİK:

Libya gibi halkının neredeyse tamamına yakının Müslüman olduğu bir ülkenin sorunlarını, kendi içindeki bu tür sıkıntıları aslında kendi içlerinde siyasi bir yöntemle çözmelerinin en isabetli yol olduğunu düşünüyorum. Öyle veya böyle bir Berlin süreci başlatıldı. Bu Berlin sürecinde de gerek Cezayir gerek Tunus gerekse Katar'ın olmayışını bir eksiklik olarak görüyorum. Bu eksikliği Sayın Merkel'e ifade ettim. Bunun giderilmesinin doğru olacağını söyledim. Kendileri de bu konuda bir değerlendirme yapmamda fayda var dediler. Daha sonra Sayın Putin ile de bunu görüştüm. Bu fikrime aynen kendisinin de katıldığını söyledi. Dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de görüştüm.



YUNANİSTAN'IN ALAKASI YOK:

Bu ara Türkiye'ye karşı yaptırım heveslilerinin sayısı artmaya başladı. Yunanistan'ın Libya ile ne alakası var, onu anlamakta ben zorlanıyorum. Kıta sahanlığıyla ilgisi alakası yok, münhasır ekonomik bölgeyle ilgi ve alakası yok. Münhasır ekonomik bölge de malum sadece Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs'ın orada belli lotları var. Bunun dışındaki diğer alanda bizim Libya ile Türkiye arasındaki bağlantı bellidir. Bu konuda da yetki sahibi olan iki ülke vardır. O da Libya ve Türkiye'dir. Artık devir o geçmiş devir de değildir. Geçmişte birçok anlaşmaları bunlar farklı şekilde yapmış olabilirler. Ama şu anda böyle bir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti yoktur. Bunu da bilmeleri lazım.



DAVETE İCABET EDERİZ:

(Libya'ya asker gönderilmesi) Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Fakat sormak lazım, acaba şu anda Libya'da bulunan ve bunun 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye gelenler oraya hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri var, hangi bağlantıları var? Türkiye böyle bir davet aldığı zaman davete de icabet eder. Niye? Aramızda en azından bir mutabakat metni var, anlaşmamız var. Özellikle mutabakat metni içinde yer alan maddelerin hepsi aslında bir adımın ön sesleridir. Birbirimizle böyle bir bağımız var. Ama bunların hiçbir bağı yok. Hiçbir bağı olmadığı halde bunların orada ne işi var, bunu sormak lazım.



TUNUS'TA RESMİ TÖRENLE KARŞILAMA

Ankara'daki programlarını iptal eden Başkan Erdoğan, dün sabah saatlerinde Tunus'a hareket etti. Erdoğan'a ziyarette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından havalimanında resmi törenle karşılandı. Erdoğan ile Said, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmenin en önemli gündem maddesini Libya'daki iç savaş oluşturdu.



LİBYA'DAKİ KARDEŞLERİMİZİ EZDİRTMEYELİM, YEDİRTMEYELİM

Libya'nın şu anda resmi olarak bir Başbakanı var. O da Sayın Sarrac'tır. Hafter meşru değildir, gayrimeşrudur. Gayrimeşru olarak Hafter durumdan vazife çıkarıyor. Sarrac orada bir mutabakat hükümetinin Başbakanıdır ve uluslararası alında karşılığı olan odur. Diğerinin böyle bir karşılığı da yoktur. Dolayısıyla biz uluslararası karşılığı olan Sarrac'ın attığı adımlarla biz de beraber adım atıyoruz. Ama Hafter'in böyle bir vasfı, sıfatı yok. Onlar durumdan vazife çıkararak parası, silahı, imkanı bol olan ülkelerle bu tür adımları atıyorlar. Lütfen bunları da görelim. Ona göre Libya'daki kardeşlerimizi bunlara ezdirtmeyelim, yedirtmeyelim. Bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz.



SAID: LİBYA MESELESİNİ GÖRÜŞTÜK

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise, Başkan Erdoğan ile sağlık, tarım ve diğer tüm sektörlerde iş birliğinin yanı sıra ekonomik, toplumsal ve siyasi meseleleri de ele aldıklarını belirtti. Said, "Libya meselesini tüm yönleriyle masaya yatırdık. Ancak, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat zaptı, iki ülke arasındaki sınırları belirliyor. Bu iki ülke arasındaki bir mesele. Tunus'u kapsamıyor. Bazı ülkelerin bu konuya ilişkin çekinceleri olabilir. Ancak bu bizim Türkiye veya Libya ile meselemiz değil" dedi. Said, görüşmede TİKA'nın Tunus'ta inşa etmeyi planladığı hastane projesini de değerlendirdiklerini kaydetti.