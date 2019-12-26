FETÖ’nün kriptolarına 6 koldan operasyon

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışma sonucu kontörlü ve ankesörlü telefonlardan haberleştikleri belirlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ile FETÖ üyesi sivillerin arasında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 4'ünün sivil imam, ikisinin muvazzaf asker ve 6'sının ihraç edilmiş, 10'unun geçici olarak görevden uzaklaştırılmış asker olduğu kaydedildi. Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ise bir teğmen ve biri geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 35 astsubay olmak üzere toplam 36 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için 22 ilde operasyon düzenlendi. FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına yönelik soruşturmada ise 5'i aktif görevde 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tamamı ihraç edilmiş 26 eski kamu görevlisi hakkında ise Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı çıkarıldı. Bir başka soruşturma kapsamında ise Ankara'daki 8 ByLock kullanıcısının yakalanması için çalışma başlatıldı. 2013'teki İdari Yargı Sınavı sorularına FETÖ'clüren sınav öncesinde erişilerek örgütün "hakim-savcı çalışma evlerindeki mensuplarına dağıtıldığına" ilişkin soruşturması kapsamında sınavı kazandığı anlaşılan ikisi askeri hâkim olmak üzere 3 hâkim ve 6 hâkim adayının arasında bulunduğu 20 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarıldı. 6 ayrı operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 131 şüpheliden 64'ünün yakalandığı bildirildi. 67 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.