Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 20 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Vatan, Hacıbaba, Güzelvadi, Mithatpaşa, Hoşgör mahalleleri ile İslahiye ve Nizip ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 447 kilogram esrar, 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 400 gram eroin, 16 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çalışma kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden 20'si tutuklandı. 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 7 zanlının ise sorgusu sürüyor.