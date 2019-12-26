İzmir’i ihmal susuz bıraktı

İzmirlileri 2 gün susuzluğa mahkûm eden arızanın ana isale hattındaki basınçtan kaynaklandığı açıklandı. Basıncı ölçen SCADA sisteminin kontrol edilmediği iddia edildi. Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Burhan Özfatura döneminde SCADA adı verilen sistem kuruldu. Kentin içme suyu şebekesini, bilgisayar ortamında, uzaktan kumandayla ve basınç ölçer vanalarla 24 saat kontrol eden sistemi 2015'te, Aziz Kocaoğlu 18.3 milyon lira harcayarak modernize etti. Ancak Başkan Tunç Soyer dün 50 saatlik su kesintisinin Küner köyü yakınlarındaki basınç yükselmesi sonucu meydana gelen boru patlamasından kaynaklandığını duyurunca SCADA sistemi tekrar akıllara geldi. Özfatura, "Eğer sistem çalışıyorsa basınç değişimini fark ederdi. Ancak, kontrol edilmesi, bakımının yapılması gerekiyordu" dedi.

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