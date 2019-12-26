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'da düzenlenen operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü 'a yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına kentte faaliyet gösteren örgüt mensupları ile çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensupları arasında yazışmalar olduğu belirlendi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 10:42
Konya'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Yazışmalarda genel olarak, terör örgütüne eleman, para, malzeme temini konuları ve kentte yapılması planlanan eylemle ilgili yerin keşif çalışması hakkında bilgiler bulunduğunun tespit edilmesi üzerine 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin evlerine ve illegal eğitim kurumlarına operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Konya'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
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