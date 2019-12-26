Siirt ve Şırnak’ta terör operasyonu: 20 gözaltı

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Siirt'te devam eden KıranŞehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran operasyonu sürerken, operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nca, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar sonucunda, Siirt ve Şırnak'ta 16 adreste baskın düzenlendi. 20 şüphelinin PKK/KCK terör örgütüne erzak ve malzeme temin ettiği, örgüte finansman destek sağladıkları, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettikleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüt mensupları ile görüştükleri gerekçesbiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı ile gerekli koordine kurularak icra edilen Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019/125 operasyonunda şüpheli 20 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 17 adet cep telefonu,13 adet sim kart, bir adet CD, 4 adet USB ve 4 adet hafıza kartı, 6 adet av tüfeği, bir adet notebook bilgisayar, 16 adet örgütsel içerikli mektup, 14 adet örgütsel içerikli fotoğraf, 3 adet terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile çok sayıda örgütsel doküman ve şifreli notlar ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.'Kıran-11' operasyonu kapsamında 23 Aralık Pazartesi günü başlatılan operasyon tamamlandı. 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca-02' adı verilen operasyonda Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Dağcılar köyü kırsalında yol kenarında, kayaların arasına üzeri çalılar ile kapatılarak gizlenmiş, birbirine elektrik kablosu ile irtibatlandırılmış, 200 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış çekme düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından el yapımı patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi. Tespit edilen 22 sığınak kullanılmaz hale getirildi.