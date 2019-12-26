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kazada hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti
Esenyurt, Hadımköy-TEM Bağlantı yolunda sürücü Celal D.'nin kontrolünden çıkan otomobil önce önündeki kamyonete sonra da bariyerlere çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, 2 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada araçta bulunan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen Murat Kurt hayatını kaybederken, Celal D.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kamyonet sürücüsü Emre C. gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti
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