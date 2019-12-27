Askeri kaynaklar: TSK Libya görevi için hazır

TSK LİBYA GÖREVİ İÇİN HAZIR

Askeri kaynaklar, TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

TSK: BARIŞ GELEN BÖLGELERDE 580 BİN SURİYELİ EVİNE DÖNDÜ

Öte yandan TSK'dan yapılan bilgilendirme açıklamalarında "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgelerine 580 bini aşkın Suriyelinin gönüllü olarak geri dönmesi sağlandı" denildi.

"982 EMEKLİ PERSONELİN RÜTBESİ GERİ ALINDI"

FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne 18 bin 630 personel ihraç edilirken, 982 emekli personelin rütbeleri geri alındı."

24 OCAK 2020 TARİHİNDE DUYURULACAK

Milli Savunma Bakanlığı: "Ocak, Şubat ve Mart 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/erlerin, Şubat 2020 sınıflandırma dönemi sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden 24 Ocak 2020 tarihinde duyurulacaktır. Söz konusu vatandaşlarımız sevk evraklarını e-Devlet ve askerlik şubelerinden alabilecektir. Bedelli askerlikten yararlanacak vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda bedelli askerlik temel eğitimine tabi tutulacak yükümlülerin celp ve sevk dönemleri ile temel eğitim yapacakları eğitim birlikleri 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır."