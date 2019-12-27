Bank Asya’ya 2.3 milyar lira yatırılmış

BUGÜN NELER OLDU

Görevsüresi Cumhurbaşkanlığı kararı ile bir yıl daha uzatılan OHAL Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından kurulan komisyonun çalışmaları hakkında medya temsilcilerine bilgi verdi. Tanrıkulu, komisyonun 2 yıl içinde 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünü karara bağladığını, 88 bin 700'ünün reddedildiğini 9 bin 600'ün de kabul edildiğini açıkladı. Kabul kararlarından 50'sinin kapatılan dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, ve gazete gibi kuruluşlara ilişkin olduğunu ifade eden Tanrıkulu, 28 bin başvurunun incelemesinin sürdüğünü söyledi.Meslekten ihraçlarla ilgili başvurularda, ByLock kullanıcılığı, Bank Asya'ya örgüt elebaşının talimatının ardından para yatırma, mahrem imam iletişimleri, örgüte ait dernek, sendika üyeliği gibi 50'den fazla kriterin ele alındığına dikkat çeken Tanrıkulu şunları söyledi: "İhraç edilen kamu görevlileri, eş ve çocuklarına ait 2014 başından 2015'in şubatı arasında 465 bin yeni hesap açıldığı ve örgüte destek için Bank Asya'ya 2 milyar 369 milyon lira yatırıldığı tespit edildi. Komisyonda başvuranlardan 28 bin kişinin başka bir bankadan kredi kullandığı, 12 bininin, çektikleri krediyi Bank Asya'daki hesaplarına destek için yatırdığı belirlendi. Kaynak Holding'in serverlarında FETÖ elebaşının dua ettiği kişilerin isimlerinin olduğu listeyi inceliyoruz. Darbe girişiminde etkin rol alan askerlerin tamamıgöreve iade için başvurdu.