Başkan Erdoğan Yerli otomobilin ilk sürüşünü gerçekleştirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili"ni kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin direksiyonuna geçip ilk sürüşü böyle yaptı

BAŞKAN DİREKSİYONDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından "Türkiye'nin Otomobili"nin SUV modelinin direksiyonuna geçti.

Başkan Erdoğan yerli otomobilin direksiyonunda!

Erdoğan'a, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirdiği test sürüşünde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş ile torunu Ahmet Akif Albayrak da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşünün ardından araçtan inerek beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.