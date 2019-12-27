Evcilik oynayan çocuklar bile bunun gibi konuşmaz

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanErdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Kanal İstanbul projesiyle ilgili karalama kampanyasını da eleştirdi. İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri:Türkiye'ye küçük düşünmek yakışmaz. Kanal İstanbul işte böyle bir projedir. Akşam yatıp sabah kalktığımızda aklımıza gelen, anlık olarak ortaya çıkmış bir proje değildir. Biz bu projeyi seçim kampanyamızda milletimizin takdirine sunduk, onayını aldık. Ardından bu proje ilmik ilmik örülerek konuşulmuş, tartışılmış, hazırlıkları yapılmış ve bugünkü noktaya gelmiştir. Bünyesindeki 2 limanı, bir yat limanı, lojistik merkezi, 7 köprüsü, 2 demiryolu ve 2 hafif raylı geçişiyle Kanal İstanbul, dünya çapında bir eser olacaktır.Bu büyük projeyi devletimize ve milletimize herhangi bir yük getirmeden yap-işlet-devret modeliyle, oldu ki bulamadık, milli bütçeden yapmak suretiyle hayata geçireceğiz.Kanal İstanbul'a herkes gibi muhalefetin de destek olmasından memnuniyet duyarız. Ama onlar destek olmak bir yana 'Biz bunu yaptırmayız. Yapanlara da parasını ödemeyiz' diyebilecek kadar akıl, mantık dışı bir yere savruluyorlar. Bu, bırakınız devlet yönetimini ve siyaseti, çocukların evcilik oynarken bile etmeyeceği bir sözdür. Kumaşında azıcık devlet adamlığı, yönetici sorumluluğu, hukuk bilgisi, hak ve adalet anlayışı olan hiç kimsenin ağzından böyle bir söz çıkamaz.Projeye niçin karşı çıktıklarının makul, mantıklı, bilimsel izahını da yapamıyorlar. Karşı çıkıyorsanız alternatiflerinizi ortaya koyarsınız, bizi de milleti de ikna ederseniz mesele biter. 'Gereksiz' diyorlar. Bu söz, CHP'nin klasik muhalefet zihniyetini en iyi yansıtan ifade. Milletimiz Türkiye'yi bu 'istemezükçü' zihniyetin eline bırakmadı, bırakmayacak.Kanal İstanbul'u, İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğinin bir alternatifi olarak planlıyoruz. Geçmişteki pek çok felaketi unutmamalıyız. Kanal İstanbul'un ön çalışmalarındaki bütçesi 75 milyar civarında. Türkiye'nin kendine ait bir su yolu olarak faaliyet gösterecek. Montrö'yle ilgisi yok.(Necip Fazıl Kısakürek'in 'Canım İstanbul' şiirini okuyarak) Vatanımız İstanbul'a bu projeyi kazandırmakta kararlıyız. Sahibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Kurumlar sorumluluk alanlarında üzerlerine düşeni yapar.İnanınbunların İstanbul sevgisi diye bir dertleri yok. Çıkmış 'Kanal İstanbul gereksiz' diyor. Ya zaten bunun kararını verme yetkisi sana değil, bize ve çoğunluğu AK Partili üyelerden oluşan İBB Meclisi'ne ait. Biz bunun kararını zaten verdik, adımlarımızı attık, atıyoruz.